Trabzonspor'da orta sahaya Kamara

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor için Glen Kamara iddiası geldi. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da orta sahaya Kamara
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04 Ağustos 2023 09:43
Trabzonspor'un Rangers forması giyen Glen Kamara ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazıldı.

EN CİDDİ TALİPLERDEN BİRİ

27 yaşındaki Finlandiyalı orta saha için en ciddi taliplerin Trabzonspor ve Kopenhag olduğu, her iki kulübün de 3.2 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardıkları iddia edildi. İskoç basınındaki haberlerde, Gladbach, Lyon, Reims ve hatta Galatasaray'ın da oyuncuyu takip ettiği yazılsa da bu kulüplerin herhangi bir ciddi girişiminin olmadığı ortaya çıktı.

GLEN KAMARA KİMDİR?

1.83 boyundaki Kamara, orta alanın merkezinde defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Glasgow ile 2025'e kadar kontratı bulunan başarılı futbolcu, Arsenal altyapısında yetişmişti. Kamara geçen sezon 35 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



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