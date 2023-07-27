Trabzonspor'da orta saha harekatı! 'Yıldız isim gündemde'

Yeni sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo mavili takımda deneyimli çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda merkez orta saha olarak görev yapan bir ismin transferi için arayışlar devam ediyor.
"KEVİN KAMPL GÜNDEMDE"
Trabzonspor'un, Leipzig forması giyen 32 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu Kevin Kampl'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Oyuncu için maliyet araştırması yapan Trabzonspor'un, Kevin Kampl'ın 1 yıl sonra sona erecek olan sözleşmesini fırsata çevirerek transferi düşük bir bedelle sonuçlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.
KEVİN KAMPL'IN LEİPZİG KARİYERİ
Ağustos 2017'de 20 milyon Euro bedelle Leverkusen'den Leipzig'in yolunu tutan Kampl, 211 maçta 8 gol ve 21 asistlik performans gösterdi.
Deneyimli orta saha bu zaman dek 28 kez de Slovenya Milli Takımı'nın formasını terletti.
(Haber Kaynak: Haber61)
Bordo mavili takımda deneyimli çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda merkez orta saha olarak görev yapan bir ismin transferi için arayışlar devam ediyor.
"KEVİN KAMPL GÜNDEMDE"
Trabzonspor'un, Leipzig forması giyen 32 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu Kevin Kampl'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Oyuncu için maliyet araştırması yapan Trabzonspor'un, Kevin Kampl'ın 1 yıl sonra sona erecek olan sözleşmesini fırsata çevirerek transferi düşük bir bedelle sonuçlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.
KEVİN KAMPL'IN LEİPZİG KARİYERİ
Ağustos 2017'de 20 milyon Euro bedelle Leverkusen'den Leipzig'in yolunu tutan Kampl, 211 maçta 8 gol ve 21 asistlik performans gösterdi.
Deneyimli orta saha bu zaman dek 28 kez de Slovenya Milli Takımı'nın formasını terletti.
(Haber Kaynak: Haber61)