Trabzonspor'da Orsic yine rötar yaptı!

Sezon başı kampında çapraz bağları kopan ve 24 Temmuz 2023'ten bu yana sahalardan uzak kalan Orsic'in dönüşü rötar yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Orsic yine rötar yaptı!
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11 Mart 2024 12:56
Sezon başı kampında çapraz bağları kopan ve 24 Temmuz 2023'ten bu yana sahalardan uzak kalan Orsic'in dönüşü yine ertelendi.

15 Mart tarihinde sahalara dönebileceğini belirtilen 31 yaşındaki sol kanat için sağlık heyeti milli maç arasının sonrasına kadar beklenmesi kararı verdi.

Orsic'in geri dönüş süresi en az 1 ay daha uzadı. Hırvat futbolcu, 231 gündür herhangi bir karşılaşmada forma giyemedi.

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