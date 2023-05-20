Trabzonspor'da Orsic transferi zora girdi!

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi Mislav Orsic'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Bordo Mavililerin ilgisinin yanı sıra Dinamo Zagreb'in de Orsic'i geri getirmek için devreye girdiği öğrenildi.
Devre arasında Hırvat oyuncuyu Southampton'a satan Zagreb ekibi, Ada temsilcisinin Premier Lig'den düşmesinin ardından Orsic'i geri almak için teklifini yaptı.
Hırvat basını, Trabzonspor'un ilgisine rağmen Orsic'in Dinamo Zagreb'e dönmeye şimdilik daha sıcak baktığını ancak maaş önerisine göre kesin kararını vereceğini yazdı.
Bordo Mavililerin ilgisinin yanı sıra Dinamo Zagreb'in de Orsic'i geri getirmek için devreye girdiği öğrenildi.
Devre arasında Hırvat oyuncuyu Southampton'a satan Zagreb ekibi, Ada temsilcisinin Premier Lig'den düşmesinin ardından Orsic'i geri almak için teklifini yaptı.
Hırvat basını, Trabzonspor'un ilgisine rağmen Orsic'in Dinamo Zagreb'e dönmeye şimdilik daha sıcak baktığını ancak maaş önerisine göre kesin kararını vereceğini yazdı.