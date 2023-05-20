Trabzonspor'da Orsic transferi zora girdi!

Trabzonspor'a Mislav Orsic transferinde rakip çıktı. Southampton'dan ayrılması beklenen Orsic'in transferi için eski takımı Dinamo Zagreb de devreye girdi.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da Orsic transferi zora girdi!
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20 Mayıs 2023 10:29
Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi Mislav Orsic'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Bordo Mavililerin ilgisinin yanı sıra Dinamo Zagreb'in de Orsic'i geri getirmek için devreye girdiği öğrenildi.

Devre arasında Hırvat oyuncuyu Southampton'a satan Zagreb ekibi, Ada temsilcisinin Premier Lig'den düşmesinin ardından Orsic'i geri almak için teklifini yaptı.

Hırvat basını, Trabzonspor'un ilgisine rağmen Orsic'in Dinamo Zagreb'e dönmeye şimdilik daha sıcak baktığını ancak maaş önerisine göre kesin kararını vereceğini yazdı. 



 
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