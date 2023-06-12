Trabzonspor'da Orsic ısrarı sürüyor

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Trabzonspor Mislav Orsic transferi için ısrarından vazgeçmiyor. Trabzonspor, Orsic için satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Orsic ısrarı sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 13:33
Trabzonspor transfer çalışmalarına soz hızıyla devam ediyor.

Trabzonspor kadrosuna katmak için uğraştığı Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic için hamlelerine devam ediyor. Bir yandan Orsic ile görüşen diğer yandan da Southampton'la pazarlığa giren Trabzonspor, İngiliz kulübünün beklentisini karşılayabilmiş değil.

4 MİLYON EURO

Trabzonspor, Mislav Orsic için yaptığı satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine İngiliz ekibi "4 milyon euro'ya satarız" cevabını verdi. Transfer bütçesi kısıtlı olan Trabzonspor bu rakamı karşılayamayacaklarını belirterek fiyatta indirim talep etti.

5 MAÇTA SÜRE BULABİLDİ

Devre arasında Southampton'a transfer olan Mislav Orsic, İngiliz ekibinde yalnızca 5 maçta süre bulabildi ve skor katkısı yapamadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery