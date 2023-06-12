Trabzonspor'da Orsic ısrarı sürüyor

Trabzonspor transfer çalışmalarına soz hızıyla devam ediyor.
Trabzonspor kadrosuna katmak için uğraştığı Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic için hamlelerine devam ediyor. Bir yandan Orsic ile görüşen diğer yandan da Southampton'la pazarlığa giren Trabzonspor, İngiliz kulübünün beklentisini karşılayabilmiş değil.
4 MİLYON EURO
Trabzonspor, Mislav Orsic için yaptığı satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine İngiliz ekibi "4 milyon euro'ya satarız" cevabını verdi. Transfer bütçesi kısıtlı olan Trabzonspor bu rakamı karşılayamayacaklarını belirterek fiyatta indirim talep etti.
5 MAÇTA SÜRE BULABİLDİ
Devre arasında Southampton'a transfer olan Mislav Orsic, İngiliz ekibinde yalnızca 5 maçta süre bulabildi ve skor katkısı yapamadı.
Trabzonspor kadrosuna katmak için uğraştığı Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic için hamlelerine devam ediyor. Bir yandan Orsic ile görüşen diğer yandan da Southampton'la pazarlığa giren Trabzonspor, İngiliz kulübünün beklentisini karşılayabilmiş değil.
4 MİLYON EURO
Trabzonspor, Mislav Orsic için yaptığı satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine İngiliz ekibi "4 milyon euro'ya satarız" cevabını verdi. Transfer bütçesi kısıtlı olan Trabzonspor bu rakamı karşılayamayacaklarını belirterek fiyatta indirim talep etti.
5 MAÇTA SÜRE BULABİLDİ
Devre arasında Southampton'a transfer olan Mislav Orsic, İngiliz ekibinde yalnızca 5 maçta süre bulabildi ve skor katkısı yapamadı.
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