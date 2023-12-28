Trabzonspor'da Orsic'in dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği fakat antrenmanda sakatlanarak ilk yarıyı kaçıran Mislav Orsic'in geri dönüş tarihi belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Orsic'in dönüş tarihi belli oldu
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28 Aralık 2023 11:20
Trabzonspor'un Hırvat futbolcusu Mislav Orsic'in Trabzon'a geliş tarihi netleşti.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyemeyen Hırvat sol kanat oyuncusunun 15 Ocak tarihinde Trabzon'a geleceği ve burada çalışmalara başlayacağı belirtildi.

30 yaşındaki yıldıza ilk etapta çok ağır yüklemelerin yapılmayacağı ve hafif tempolu antrenmanlarla takımla aynı seviyeye çekilmeye çalışılacağı belirtildi.

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