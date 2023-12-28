Trabzonspor'da Orsic'in dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor'un Hırvat futbolcusu Mislav Orsic'in Trabzon'a geliş tarihi netleşti.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyemeyen Hırvat sol kanat oyuncusunun 15 Ocak tarihinde Trabzon'a geleceği ve burada çalışmalara başlayacağı belirtildi.
30 yaşındaki yıldıza ilk etapta çok ağır yüklemelerin yapılmayacağı ve hafif tempolu antrenmanlarla takımla aynı seviyeye çekilmeye çalışılacağı belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyemeyen Hırvat sol kanat oyuncusunun 15 Ocak tarihinde Trabzon'a geleceği ve burada çalışmalara başlayacağı belirtildi.
30 yaşındaki yıldıza ilk etapta çok ağır yüklemelerin yapılmayacağı ve hafif tempolu antrenmanlarla takımla aynı seviyeye çekilmeye çalışılacağı belirtildi.
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