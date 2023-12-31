Trabzonspor'da Orsic için geri sayım

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mislav Orsic, uzun süren sakatlığı sonrası takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Orsic için geri sayım
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31 Aralık 2023 12:11
Trabzonspor'da sezon başında büyük umutlarla kadroya katılmasına karşın yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalan Mislav Orsic'in geri dönüş için süresi azalıyor.

Yıldız oyuncunun ocak ayında yapacağı çalışmalarla sakatlığı büyük ölçüde atlatması bekleniyor.

Daha sonra yapılacak kondisyon yüklemeleri ile şubat ortasına kadar takıma katılması beklenen oyuncu bir an önce geri dönmek istiyor.

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