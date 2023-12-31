Trabzonspor'da Orsic için geri sayım

Trabzonspor'da sezon başında büyük umutlarla kadroya katılmasına karşın yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalan Mislav Orsic'in geri dönüş için süresi azalıyor.
Yıldız oyuncunun ocak ayında yapacağı çalışmalarla sakatlığı büyük ölçüde atlatması bekleniyor.
Daha sonra yapılacak kondisyon yüklemeleri ile şubat ortasına kadar takıma katılması beklenen oyuncu bir an önce geri dönmek istiyor.
Yıldız oyuncunun ocak ayında yapacağı çalışmalarla sakatlığı büyük ölçüde atlatması bekleniyor.
Daha sonra yapılacak kondisyon yüklemeleri ile şubat ortasına kadar takıma katılması beklenen oyuncu bir an önce geri dönmek istiyor.