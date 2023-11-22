Trabzonspor'da Orsic heyecanı

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Mislav Orsic'in topla çalışmalara başladığını duyurduğu paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Orsic heyecanı
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22 Kasım 2023 10:41
Trabzonspor'un yaz döneminin en önemli transferlerinden birisi olan Mislav Orsic'in hazırlık kampında çapraz bağları kopmuştu.

Yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Hırvat sol kanat, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ilk kez topla çalışmalara başladığını duyurdu.

29 Kasım tarihinde Trabzon'a gelecek olan ve burada sağlık taramasından geçecek olan 30 yaşındaki futbolcunun geri dönüşü taraftarlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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