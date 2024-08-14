Trabzonspor'da Onuachu'ya teknik adam engeli

İngiliz ekibi Burnley ile Championship'te forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst ile bir sonuca varamayan Trabzonspor'da rota tekrar Onuachu. 30 yaşındaki futbolcu için Southampton ile görüşmeler tekrar hızlanacak.
TRABZONSPOR'U İSTİYOR
4 resmi maçta gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, pivot santrfora ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Bunun üzerine yönetim bu mevkiye yapılacak olan transferin görüşmelerine hız verdi. Önümüzdeki günlerde de Onuachu'nun transferinde netlik kazanılacağı öğrenildi. Nijeryalı yıldız da Trabzonspor'da oynamak istiyor.
'FAYDALANMAYA ÇALIŞACAĞIZ!'
Trabzonspor'da geçirdiği başarılı sezonun ardından İngiltere'ye geri dönen Paul Onuachu hakkında önceki gün Southampton Teknik Direktörü Russel Martin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son hazırlık maçında dev golcüye forma şansı da veren Martin, "Öz güven açısından geçen sezonki Paul'den çok farklı. Bu yaz o farklı bir canavar ve burada olduğu sürece kendisinden faydalanmaya çalışacağız" dedi.
Trabzonspor yönetimi ise Onuachu'nun transferi için her yolu deniyor.
TRABZONSPOR'U İSTİYOR
4 resmi maçta gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, pivot santrfora ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Bunun üzerine yönetim bu mevkiye yapılacak olan transferin görüşmelerine hız verdi. Önümüzdeki günlerde de Onuachu'nun transferinde netlik kazanılacağı öğrenildi. Nijeryalı yıldız da Trabzonspor'da oynamak istiyor.
'FAYDALANMAYA ÇALIŞACAĞIZ!'
Trabzonspor'da geçirdiği başarılı sezonun ardından İngiltere'ye geri dönen Paul Onuachu hakkında önceki gün Southampton Teknik Direktörü Russel Martin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son hazırlık maçında dev golcüye forma şansı da veren Martin, "Öz güven açısından geçen sezonki Paul'den çok farklı. Bu yaz o farklı bir canavar ve burada olduğu sürece kendisinden faydalanmaya çalışacağız" dedi.
Trabzonspor yönetimi ise Onuachu'nun transferi için her yolu deniyor.
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