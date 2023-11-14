Trabzonspor'da Onuachu pişmanlığı!

Trabzonspor'da, Konyaspor maçında Puskas'a aday gösterilecek bir gole imza atan Paul Onuachu konusunda camiaya "ah" çektiren bir iddia ortaya atıldı.
Konu şu; yönetim sezon başında Onuachu'yu bonservisiyle almak istiyor. Kulübü Southampton, 29 yaşındaki Nijeryalı golcüyü 5 milyon avronun altında bir rakama satmaya razı. Ancak dönemin teknik direktörü Nenad Bjelica yönetime "Petkovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İyi bir maaş ve imza parasına bedava alırız" diyor. Yönetim de Onuachu'yu kiralıyor.
KALICI PLANLAR BAŞLADI
Şu anda bordo mavililerde iyi işlere imza atan Nijeryalı golcü için kalıcı planlar başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencisiyle özel görüşmelerde bulundu. Takımda kalması istenen Onuachu için devre arasında kulübü Southampton ile masaya oturulması bekleniyor. Ancak şu anki görüntüye göre İngiliz ekibinin sezon başındaki rakamdan çok daha fazlasını istemesi yüksek ihtimal.
Kulübüyle 2026'ya kadar mukavelesi olan golcünün tercihini Trabzon'dan yana kullanması ise eli güçlendirecek gibi.
Konu şu; yönetim sezon başında Onuachu'yu bonservisiyle almak istiyor. Kulübü Southampton, 29 yaşındaki Nijeryalı golcüyü 5 milyon avronun altında bir rakama satmaya razı. Ancak dönemin teknik direktörü Nenad Bjelica yönetime "Petkovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İyi bir maaş ve imza parasına bedava alırız" diyor. Yönetim de Onuachu'yu kiralıyor.
KALICI PLANLAR BAŞLADI
Şu anda bordo mavililerde iyi işlere imza atan Nijeryalı golcü için kalıcı planlar başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencisiyle özel görüşmelerde bulundu. Takımda kalması istenen Onuachu için devre arasında kulübü Southampton ile masaya oturulması bekleniyor. Ancak şu anki görüntüye göre İngiliz ekibinin sezon başındaki rakamdan çok daha fazlasını istemesi yüksek ihtimal.
Kulübüyle 2026'ya kadar mukavelesi olan golcünün tercihini Trabzon'dan yana kullanması ise eli güçlendirecek gibi.
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