Trabzonspor'da Onuachu isyanı

Sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklanan Umar Sadiq, Real Sociedad'ın Osasuna ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna alındı. Umar Sadiq'in yerine Nijerya Millİ Takım kadrosuna Trabzonsporlu Paul Onuachu çağrılmıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Onuachu isyanı
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17 Ocak 2024 13:11
Real Sociedad'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadiq, sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun yerine Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Trabzonspor'dan Paul Onuachu dahil edilmişti.

Ancak salı günü akşamı akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Sakat olduğu söylenen Umar Sadiq, Real Sociedad'ın bugün İspanya Kral Kupası'nda Osasuna ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

Bu duruma Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki göstererek isyan etti: ''Madem sakat değildi, neden bizim forvetimiz boşu boşuna Afrika Kupası'na gitti'' yorumları yapıldı.

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