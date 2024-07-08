Trabzonspor'da Onuachu ısrarı!

Trabzonspor, Paul Onuachu için girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavili takım, Nijeryalı golcü için bu kez kalıcı transfer seçeneği içeren bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Onuachu ısrarı!
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08 Temmuz 2024 09:23
Trabzonspor, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Paul Onuachu'nun transferinde en ciddi kulüp olarak girişimlerini sürdürüyor.

Kiralık için yapılan girişimlerden sonuç alamayan ve kalıcı transfer seçeneği içeren bir görüşme yapıldı. Southampton, Trabzonspor'un ilk kiralama teklifini reddetse de yeni teklifinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Onuachu'ya 15 milyon Euro istenirken bu ücret Trabzonspor'a yüksek geldi. Daha sonra yapılan görüşmelerde rakam aşağıya çekildi fakat söz konusu rakamın yine düşürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Ayrıca Onuachu'nun, kulübü Southampton'a Trabzonspor'a gitme konusundaki arzusunu sürekli vurguladığı ifade edildi.

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