Trabzonspor'da Onuachu ısrarı!

Trabzonspor, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Paul Onuachu'nun transferinde en ciddi kulüp olarak girişimlerini sürdürüyor.
Kiralık için yapılan girişimlerden sonuç alamayan ve kalıcı transfer seçeneği içeren bir görüşme yapıldı. Southampton, Trabzonspor'un ilk kiralama teklifini reddetse de yeni teklifinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Onuachu'ya 15 milyon Euro istenirken bu ücret Trabzonspor'a yüksek geldi. Daha sonra yapılan görüşmelerde rakam aşağıya çekildi fakat söz konusu rakamın yine düşürülmeye çalışıldığı öğrenildi.
Ayrıca Onuachu'nun, kulübü Southampton'a Trabzonspor'a gitme konusundaki arzusunu sürekli vurguladığı ifade edildi.
Kiralık için yapılan girişimlerden sonuç alamayan ve kalıcı transfer seçeneği içeren bir görüşme yapıldı. Southampton, Trabzonspor'un ilk kiralama teklifini reddetse de yeni teklifinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Onuachu'ya 15 milyon Euro istenirken bu ücret Trabzonspor'a yüksek geldi. Daha sonra yapılan görüşmelerde rakam aşağıya çekildi fakat söz konusu rakamın yine düşürülmeye çalışıldığı öğrenildi.
Ayrıca Onuachu'nun, kulübü Southampton'a Trabzonspor'a gitme konusundaki arzusunu sürekli vurguladığı ifade edildi.