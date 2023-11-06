Trabzonspor'da Onuachu farkı!

Trabzonspor formasıyla ilk 3 maçta da gol atan ve son 3 müsabakada sessizliğe bürünen Onuachu, 3 maçlık suskunluğunu Fenerbahçe derbisinde bozdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'da Onuachu farkı!
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06 Kasım 2023 14:57
Trabzonspor forması altında çıktığı ilk 3 maçta da gol atan Onuachu, son 3 müsabakada sessizliğe bürünmüştü. Nijeryalı, 3 maçlık suskunluğunu Fenerbahçe derbisinde bozdu.

10. dakikada Visca'nın ortasında 2 metre 1 santimetrelik boyunun avantajını kullanan Onuachu, kafa vuruşuyla takımının ilk golünü attı. 29 yaşındaki santrfor, bordo-mavili forma altındaki 7'nci maçında gol sayısını 4'e yükselterek Bakasetas'ı geride bıraktı ve takımın en skorer oyuncusu oldu.

Boy farkıyla takımına skorlar kazandıran Onuachu, bu sezon ligde attığı 4 golün 3'ünü kafa vuruşundan kaydetti. Fenerbahçe derbisinde 12 kez ikili mücadele kazanan Nijeryalı golcü, bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla bu alanda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Fırtına'nın karşılaşmadaki ilk şutunu filelere gönderen Onuachu, F.Bahçe'nin bu sezon ligde yediği en erken gole imza attı.  

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