Trabzonspor'da öncelik yerli transferi: 2 aday!

Trabzonspor'un bu sezonki en büyük sıkıntılarından biri sol bek pozisyonundaydı. Kiralık olarak Puchacz geldi ama lig genelinde İsmail, Denswil, Yusuf Erdoğan gibi oyuncuları da bu bölgede kullanmak zorunda kalan Karadeniz ekibi, yeni sezon benzer bir sorun yaşamamak adına çalışmalara erken başladı.



Abdullah Avcı'nın direkt olarak 'Alınsın' raporu verdiği genç sol beke çok sayıda talip var. Kasımpaşa'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken, Avrupa'dan da takip edilen 21 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor erkenden davranıp işi bitirecek.



Yönetim, sezon sonunda takıma dönecek olan Flavio, Diabate, Abdülkadir Parmak gibi oyuncular da bu transferde takas formülü içinde sunulacak.



3. Lig'den geldi



Trabzonspor'un hedefindeki yerlilerden bir tanesi de Alanyaspor 'dan Oğuz Aydın... Düşecek olan yabancı sayısını göz önüne alarak yeni sezon planlamasını sürdüren Fırtına, ara transferde de gelecek vadeden yerlileri kadrosuna katmıştı. Bucaspor'dan geldiği Alanya'da dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Oğuz Aydın da Avcı'nın radarına girdi. Genç golcü için de Turuncu-Lacivertli takımın nabzı yoklanacak.





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