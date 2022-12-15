Trabzonspor'da o isimlerin maliyeti el yakıyor!

Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizi kasımdan sonra görün" diyerek bu araya sık sık vurgu yapıyordu.Deneyimli hoca, takımını önce Trabzon'da, ardından da Antalya'da kampa soktu. Bu periyotta da 3 hazırlık maçı oynandı. Bu periyotta Hull City (1-1), Crystal Palace (2-2) ve Kasımpaşa ile (1-1) berabere kalındı. Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası isyan etmişti. Bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı ilk kez basınla paylaşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var" demişti.Abdullah Avcı'nın kastettiği isimlerin Denswil, Bardhi, Djaniny, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan olduğu belirtiliyor.Yönetimin devre arasında bu oyuncularla ilgili tasarrufta bulunması ise 528 milyon TL'lik faturayı da beraberinde getirecek.Bu isimlerin bonservis bedelleri, imza paraları ve alacakları ücretler hesaplandığında ortaya devasa bir rakam çıkıyor.Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili kurmayların, Avcı'dan rapor gelmesi halinde takıma fayda sağlayamayan oyuncuları kiralık olarak gönderip bir nebze de olsa ekonomik yükten kurtulmayı planladığı öğrenildi.Bu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de devre arasına kadar kalan maçlarda gösterecekleri performansla bir yerde kendi kaderlerini belirlemiş olacaklar.Trabzonspor formasını giyen oyuncunun performansını arttırması gerektiğinin altını çizen teknik direktör Abdullah Avcı, "Ben oyuncu beklemeyeceğim. Futbolcu rekabetin içine girmek için her türlü gayreti ortaya koyacak. Eğer kendisini rekabetin ve yarışın içine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım" demişti.Fırtına, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Denswil ile 3+1 yıllık anlaşma yaptı. Futbolcuya; 2022-23'te 1 milyon 250 bin euro ve 900 bin euro imza ücreti, 2023- 24'te 1 milyon 250 bin euro ve 950 bin euro imza ücreti, 2024-25'te 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ve 950 bin euro imza ücreti ödenecektir. Opsiyon yılında yıllık ücret aynı kalıyor, imza parası ise 400 bin euro. Savunmada geçtiğimiz sezon önemli işler yapan Denswil de bu sezon düşüşe geçti. Ligde 10 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 4 müsabakaya 11'de başladı ve iki maçın 90 dakikasını bitirebildi.3+1 yıllık imza atan Enis Bardhi'ye her yıl için 1 milyon 300 bin euro ödenecek. Makedon futbolcu için Levante kulübüne toplam 3 milyon euro para ödendi. 19 maçta forma giyen Bardhi, 4 de asist yaptı. Kendisinden beklentiler çok yüksek olan 27 yaşındaki Kuzey Makedon orta sahanın daha verimli hale gelmesi bekleniyor. Abdullah Avcı, Bardhi'nin katkısını artırmasını istiyor.5 yıllık imza atan Doğucan Haspolat, 2022-23'te 6 milyon 421 bin TL alacak. Gelecek sezonlar için bu paraya enflasyon oranı ilave edilecek. Doğucan için Kasımpaşa'ya 1 milyon 200 bin euro + KDV bonservis bedeli ödenecek. Büyük umutlarla alınan Doğucan Haspolat tam anlamıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Şu ana kadar sadece 5 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki ön libero teknik ekibin hiç düşünmediği bir isim haline geldi.Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'a 3.5 yıllık imza attırdı. 30 yaşındaki futbolcuya 2021-22'nin ikinci yarısı için 3 milyon 500 bin TL, 2022-23 için 7 milyon TL, sonraki sezonlarda ise bir önceki sezonda aldığı ücrete tüketici-üretici fiyat endeksinin yarısı kadar ücret artışı uygulanacak. Sözleşmesinin fesih bedeli olarak Kasımpaşa'ya ise iki taksit halinde toplam 500 bin euro + KDV ödendi. Bu sezon 4 lig maçında 48 dakika forma giyen Yusuf Erdoğan, ne gol atabildi ne de asist üretebildi. 30 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz dönem Abdullah Avcı transfer ettirmişti. Erdoğan, hocasını hayal kırıklığına uğrattı.Lille kulübünden 500 bin euro'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın bir yıllık ücreti 25 milyon TL. Büyük beklentilerle alınan 25 yaşındaki 10 numaranın performansı hem teknik heyette hem de taraftarda büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuş durumda. Yusuf Yazıcı, ligde 4, Avrupa'da 4 olmak üzere ilk bölümde 312 dakika süre aldı. Ligde 2, Avrupa'da 2 maça ilk 11'de başlayan yıldız, 90 dakikayı tamamlayamadı. Gol ve asisti olmayan Yusuf, Beşiktaş derbisinde kırmızı gördü.