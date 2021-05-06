Trabzonspor'da Nwakeme ve Ekuban kararı!

Abdullah Avcı'nın yeni sezon planlarında Nwakaeme'nin yeri büyük, hatta tecrübeli hoca, Nijeryalı yıldızı kaptan yapmayı düşünüyor. İtalya ve Fransa'dan talipleri olan Ekuban ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefliyor. Yönetim, iyi bir teklif gelirse Ekuban'ı satacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakeme ve Ekuban kararı!
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06 Mayıs 2021 08:36
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Fırtına'da gündemdeki transferler kadar takımdaki yıldızların geleceği de merak konusu. Özellikle de Nwakaeme ile Ekuban'ın... Ligde son 2 aylık bölümde zaman zaman performans düşüklüğü yaşayan ve "Motivasyonlarını kaybettiler, ayrılmak istiyorlar" dedikoduları çıkan iki futbolcuyla ilgili Bordo-Mavililer'in yol haritası belli olmaya başladı.

NWAKAEME İLE DEVAM

Öncelikle Nwakaeme konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın tavrı net. Tecrübeli hocanın yeni sezon planlarında Nijeryalı yıldızın yeri büyük. Avcı, ligin en değerli hücum oyuncularından biri olarak gördüğü Nwakaeme ile geldiği günden beri yakından ilgileniyor hatta önümüzdeki sezon kaptanlık pazubandını vermeyi planlıyor. Sözleşmesinde '6 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 32 yaşındaki Nwakaeme, Trabzonspor'da şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

EKUBAN İÇİN 6-7 MLYON EURO

Ekuban cephesinde ise durum daha farklı. Sevgilisiyle birlikte İtalya'da yaşamayı hedefleyen Ganalı yıldız, Trabzonspor'daki misyonunu tamamladığı görüşünde. Hem Çizme'den hem de Fransa'dan Ekuban ile ilgilenen takımlar var. Bordo-Mavili yönetim, oyuncunun da kariyer planlaması doğrultusunda iyi bir resmi teklif gelirse, bunu değerlendirmeye alacak. Fırtına'nın Ekuban'ın transferinden hedeflediği rakam; 6-7 milyon Euro...



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