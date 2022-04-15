Trabzonspor'da Nwakaeme yedek kaldı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Anthony Nwakaeme'ye 11'de forma vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme yedek kaldı!
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15 Nisan 2022 19:27
Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sürpriz bir karara imza attı.

Deneyimli teknik adam, son haftaların suskun ismi Anthony Nwakaeme'ye ilk 11'de forma vermedi. Avcı, Nwakaeme yerine ise Djaniny'i görevlendirdi.

Trabzonspor'un 11'i şu şekilde; Uğurcan, Peres, Hugo, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius.



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