Trabzonspor'da Nwakaeme ve Yusuf Sarı kararı

Trabzonspor'un iç transferde önceliğinin Anthony Nwakaeme ve Yusuf Sarı ile görüşmek olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Yusuf Sarı kararı
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23 Ağustos 2021 13:10
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor öncelikle dış transfer çalışmalarını sonuçlandırmak ve ardından iç transfer çalışmalarına geçmek istiyor.

Trabzonspor'un iç transferde önceliğinin Nwakaeme ve Yusuf Sarı ile görüşmek olduğu daha sonra sırasıyla sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan tüm futbolcularla masaya oturulacağı ifade edildi.

Nwakaeme daha önce yaptığı açıklamada yönetim kurulunun kendisiyle görüşmek istediği anda sözleşmesi uzatmak için hazır olduğunu dile getirmişti. İki oyuncuyla milli maç arası sonrası görüşülecek. 

 


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