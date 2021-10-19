Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." denildi.
Anthony Nwakaeme'nin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." denildi.
Anthony Nwakaeme'nin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.