Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığıyla ilgili açıklama

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığıyla ilgili açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2021 16:01
Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." denildi.

Anthony Nwakaeme'nin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.