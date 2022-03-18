Trabzonspor'da Nwakaeme'nin Rize karnesi parlak!

Ligde 11 gol, 10 asistle Trabzonspor kariyerindeki en çok skor katkısı verdiği sezonu yaşayan Anthony Nwakaeme'nin, Rizespor karnesi de çok parlak...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin Rize karnesi parlak!
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18 Mart 2022 12:21
Ligde 11 gol, 10 asistle Trabzonspor kariyerindeki en çok skor katkısı verdiği sezonu yaşayan Anthony Nwakaeme'nin, Rizespor karnesi de çok parlak... Nijeryalı yıldız, Rize'ye karşı çıktığı 6 lig maçında 4 kez ağları havalandırırken, 5 de gol pası verdi.

Nwakaeme'nin skor ürettiği 6 maçı da fırtına kazandı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu bugün de gol atıp, hem Rize maçlarındaki müthiş performansını devam ettirmek hem de Bordo-Mavili formayla en çok gol attığı sezona ulaşmak istiyor. Nwakaeme, 2019-2020'de 29 lig maçında 11 kez fileleri sarsmıştı. Bu sezon 23 maçta aynı sayıya ulaştı.

Nijeryalı yıldız, çıktığı son 5 lig maçında da skora etki ederken, bu periyotta 5 gol, 3 asistlik inanılmaz bir performans gösterdi.

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