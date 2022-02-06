Trabzonspor'da Nwakaeme ile görüşme

Trabzonspor'da yönetim, sözleşmesinin sonuna gelen Anthony Nwakaeme ile yeniden görüşecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme ile görüşme
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06 Şubat 2022 11:55
Trabzonspor Yönetimi, Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerine önümüzdeki hafta yeniden başlayacak.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Oyuncuya 1 milyon euro'su bonus olmak üzere yıllık 2 milyon 500 bin euro önerileceği öğrenildi.

Bordo-mavili takıma geldiğinden bu yana sergilediği oyunla herkesi kendisine hayran bırakan yıldız futbolcu, bu sezon 22 maçta oynarken 7 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koydu.



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