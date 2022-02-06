Trabzonspor'da Nwakaeme ile görüşme

Trabzonspor Yönetimi, Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerine önümüzdeki hafta yeniden başlayacak.



YILLIK 2.5 MİLYON EURO



Oyuncuya 1 milyon euro'su bonus olmak üzere yıllık 2 milyon 500 bin euro önerileceği öğrenildi.



Bordo-mavili takıma geldiğinden bu yana sergilediği oyunla herkesi kendisine hayran bırakan yıldız futbolcu, bu sezon 22 maçta oynarken 7 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koydu.







