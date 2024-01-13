Trabzonspor'da Nwakaeme için karar anı

Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'nın yeniden Trabzonspor'a dönebileceği konusunda yönetime fikir beyan ettiği Nwakaeme için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme için karar anı
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13 Ocak 2024 12:19
Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'nın yeniden Trabzonspor'a dönebileceği konusunda yönetime fikir beyan ettiği Nwakaeme için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililerin gelecek hafta içinde 34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile masaya oturacağı belirtildi.

Yapılacak son görüşmeler sonucunda transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.

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