Trabzonspor'da Nwakaeme için karar anı

Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'nın yeniden Trabzonspor'a dönebileceği konusunda yönetime fikir beyan ettiği Nwakaeme için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavililerin gelecek hafta içinde 34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile masaya oturacağı belirtildi.
Yapılacak son görüşmeler sonucunda transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.
Bordo-mavililerin gelecek hafta içinde 34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile masaya oturacağı belirtildi.
Yapılacak son görüşmeler sonucunda transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.