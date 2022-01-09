Trabzonspor'da Nwakaeme görüşme odasına

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme ile görüşmeler oyuncunun sakatlanıp ülkesine gitmesi sonrası sekteye uğramıştı. Bordo-mavili yönetim, Malatyaspor maçında sahalara dönen ve karşılaşmanın yıldızı olan Nijeryalı ile tekrar görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.



Nwakaeme'ye en son 750 bin Euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edilmişti. Bu sezon 6 gol ve 7 asistle Süper Lig'de gole en fazla katkı sağlayan isim olan 32 yaşındaki yıldız, 2018-19 sezonundan beri bordo-mavili formayı giyiyor.

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