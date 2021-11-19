Trabzonspor'da Nwakaeme durmak bilmiyor

Trabzonspor'da basına açık olarak dün yapılan antrenmanda çalışma tamamlandıktan sonra futbolculara içeri gidebilecekleri söylendi.



Ancak Nwakaeme sahada kalarak tam 10 kez tempolu koşu yaptı. Yönetimin, sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunduğu tecrübeli futbolcu ayrıca özel olarak şut çalışması da gerçekleştirdi.



HAMSIK SEVİNCİ



Slovakya Milli Takımı'nda hafif bir sakatlık yaşayan Hamsik takımdan ayrı düz koşu yaptı. İzinli olmasına rağmen Trabzon'a 1 gün erken dönen yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu ve pazartesi günü forma giyebileceği belirtildi. Siopis ve Cornelius da idmana katıldı. Bordo-mavili futbolcular, idmanda özellikle kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşu ve şut çalışması gerçekleştirdi.



