Trabzonspor'da Nwakaeme'den kariyer rekoru!

Anthony Nwakaeme, Altay maçında son anlarda kazanılan penaltıda topun başına geçti ve Trabzonspor'da kariyer rekorunu kırdı.



Nwakaeme beyaz noktadan yaptığı vuruşta kaleci Cihan'a takılırken, genç file bekçisinin ayakları çizgide olmadığı için atış tekrarlandı ve Nijeryalı yıldız bu kez kaçırmadı.



Galibiyet golünü kaydeden Nwakaeme aynı zamanda Trabzonspor 'da kariyer rekoru kırdı. Ligde 12 gole ulaşan ve 10 asisti bulunan Nwakaeme, 2019-2020'de 11 kez fileleri havalandırmıştı.



Özel formayla sahaya çıktılar



Bordo-Mavili oyuncular, kupa töreninde giydikleri şampiyonluk formasıyla dün sahaya çıktılar. Özel tasarım forma büyük beğeni toplarken, TS Club tarafından internet satışına sunuldu. Pek çok beden kısa sürede tükenirken, 699 TL'lik fiyata rağmen taraftarlar bu formaya yoğun ilgi gösterdiler. Trabzonspor Yönetimi, toplamda 100 bin adet şampiyonluk forması siparişi verdi.









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