Trabzonspor'da Nwakaeme'den 9 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, yıllar sonra bir ilki başardı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme'den 9 yıl sonra bir ilk!
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30 Ağustos 2021 13:51
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.

Trabzonspor'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın tek golünü 7. dakikada Nwakaeme attı. Bu Nwakaeme'nin ilk 3 maçtaki 3. golü oldu.

Anthony Nwakaeme, Burak Yılmaz'dan (2011/12) bu yana bir Süper Lig sezonunda çıktığı ilk üç maçta da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 35 maçta 7 gol ve 7 asist ile sezonu tamamlamıştı.

2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme, Fırtına ile çıktığı 116 maçta 35 gol ve 30 asist ile oynadı.


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