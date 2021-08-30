Trabzonspor'da Nwakaeme'den 9 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.



Trabzonspor'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın tek golünü 7. dakikada Nwakaeme attı. Bu Nwakaeme'nin ilk 3 maçtaki 3. golü oldu.



Anthony Nwakaeme, Burak Yılmaz'dan (2011/12) bu yana bir Süper Lig sezonunda çıktığı ilk üç maçta da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.



32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 35 maçta 7 gol ve 7 asist ile sezonu tamamlamıştı.



2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme, Fırtına ile çıktığı 116 maçta 35 gol ve 30 asist ile oynadı.



