Trabzonspor'da Nwakaeme anlaşması

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da camianın merakla beklediği Anthony Nwakaeme'nin yeni sözleşmesi de mutlu sonla bitiyor.



Bordo-mavililer, 1.5 milyon Euro net maaş artı bonuslarla yıllık 2.5 milyon Euro'yu bulan 3 yıllık sözleşme konusunda Nijeryalı yıldızla anlaşmaya vardı.



Bu sezon 25 maçta attığı 11 gol ve 10 asistle ligde damgasını vuran 33 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.



