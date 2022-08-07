Süper Lig'e İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, kaldığı yerden devam etti. Bu sezon da hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fırtına, ilk maçı kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşıyor.Bordo-mavililerde yeni transferlerin sergilediği grafik de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Bu isimlerin başında da Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Eren Elmalı geliyor.Trabzonspor şampiyon olduğu geçen sezon dahil sol bekte istikrarı yakalayamamıştı. Geçen sezon bu bölgede 5 farklı isim görev almıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda sezon başında Kasımpaşa'dan Eren Elmalı kadroya katıldı. 'Nokta atışı' transfer olduğunu da hemen kanıtladı.Eren, Sivasspor maçından sonra İstanbulspor'a karşı da mükemmel oynadı. Defansif aksiyonları kadar hücumda yaptığı bindirmeler ile de alkış topladı. Gösterdiği performansla hocası Abdullah Avcı'nın yüzünü kara çıkarmadı.Taraftarlar da sosyal medyada yaptığı yorumlarla genç futbolcuya destek oldu. Maç sonu "2 maçtır gol yemiyoruz. Eksiklerimizi geliştireceğiz" dedi. Eren Elmalı, İstanbulspor maçında sol bekten aldığı topla rakip ceza sahasına kadar hareketlendi. Toplamda 72 metrelik topla çıkışıyla dikkat çekti.