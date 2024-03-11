Trabzonspor'da Nicolas Pepe resitali

Onuachu'nun yokluğunda ileri uçta Enis Destan'ın oynaması bekleniyordu. Fakat Abdullah Avcı, Karagümrük maçında büyük bir sürprizle Nicolas Pepe'yi forvete yerleştirdi.



İleri uçta görevlendirilen Fildişili dünya yıldızı, ilk yarıda muazzam bir futbol oynadı.



Tüm hücum aksiyonlarının içerisinde olan 28 yaşındaki sağ kanat, ilk 45'te skora etki edemedi. Ancak ikinci devrede adeta coştu.



Pepe, önce 70. dakikada Trezeguet'nin golünün asistini yaptı. 6 dakika sonra da bu kez Mısırlı futbolcunun gol pasında ağları havalandırarak, konuk takımın ümitlerini bitirdi.





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