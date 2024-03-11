Trabzonspor'da Nicolas Pepe resitali

Onuachu'nun yokluğunda ileri uçta Enis Destan'ın oynaması bekleniyordu. Fakat Abdullah Avcı, Karagümrük maçında büyük bir sürprizle Nicolas Pepe'yi forvete yerleştirdi. İleri uçta görevlendirilen Fildişili dünya yıldızı, ilk yarıda muazzam bir futbol oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Nicolas Pepe resitali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2024 12:44
Onuachu'nun yokluğunda ileri uçta Enis Destan'ın oynaması bekleniyordu. Fakat Abdullah Avcı, Karagümrük maçında büyük bir sürprizle Nicolas Pepe'yi forvete yerleştirdi.

İleri uçta görevlendirilen Fildişili dünya yıldızı, ilk yarıda muazzam bir futbol oynadı.

Tüm hücum aksiyonlarının içerisinde olan 28 yaşındaki sağ kanat, ilk 45'te skora etki edemedi. Ancak ikinci devrede adeta coştu.

Pepe, önce 70. dakikada Trezeguet'nin golünün asistini yaptı. 6 dakika sonra da bu kez Mısırlı futbolcunun gol pasında ağları havalandırarak, konuk takımın ümitlerini bitirdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery