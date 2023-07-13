Trabzonspor'da Nenad Bjelica tarzı antrenman

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, istediklerini yerine getirmeyen futbolcularına şınav cezası verdi. Antrenman sonrasında da oyuncuları yatırıp, gözlerini kapattıran Hırvat çalıştırıcı, haber vermeden teknik heyet ve çalışanlarını sahadan çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nenad Bjelica tarzı antrenman
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13 Temmuz 2023 09:39
Yeni sezon çalışmalarına Slovenya'nın Kranj şehrindeki kampla devam eden Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica, kendine has antrenman stiliyle dikkat çekti.

ŞINAV CEZASI VERDİ

Taktik ağırlıklı bir çalışma programı uygulayan Hırvat teknik adam, özellikle hücumda gerekli verimi göstermeyen futbolcularını "sportif" olarak cezalandırdı. Bjelica, isteneni yerine getirmeyen oyuncularına "şınav" cezası verdi.

Oyuncularına oldukça ağır bir çalışma uygulatan bordo-mavililerin teknik patronu, fiziksel gelişim ve kondisyon için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Bjelica, çarşamba sabahı yapılan antrenmandaki taktik çalışmasının ardından futbolcularını yere yatırdı ve hepsinin gözlerini kapatarak dinlenmesini istedi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü, bunun sonrasında da teknik heyet ve tüm çalışanları işaret diliyle sahadan çekti. Futbolcular bunu anladığında ise ortaya gülünç bir durum çıktı.

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