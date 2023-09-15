Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın tatlı telaşı!

Savunmada, Larsen'in sakatlığı nedeniyle sağ bekte Mehmet Can'ın görev alması beklenirken, stoper ikilisi ise Ryan Baniya ile Benkovic olacak. Sol bekte ise Eren forma giyecek.
Orta sahada büyük bir rekabet içerisinde olan futbolculardan sol kanatta Trezeguet alternatifsiz görünürken, sağ kanatta büyük bir savaş yaşanacak. Bu bölgede Visca ile Pepe, ilk 11 için mücadele verecek. Formda Enis Bardhi'nin merkez orta sahada yer alacağı, ancak burada da Abdülkadir Ömür ile rekabet içerisine gireceği ifade edildi.
Forvette de Onuachu'nun Umut ve Enis'e göre bir adım önde olduğu vurgulandı.
UĞURCAN VE BARDHI DÖNDÜ
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ederken, milli takımlarda yer alan Uğurcan ile Enis Bardhi de dün kente dönerek takımla çalışmalara başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Nenad Abölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Orta sahada büyük bir rekabet içerisinde olan futbolculardan sol kanatta Trezeguet alternatifsiz görünürken, sağ kanatta büyük bir savaş yaşanacak. Bu bölgede Visca ile Pepe, ilk 11 için mücadele verecek. Formda Enis Bardhi'nin merkez orta sahada yer alacağı, ancak burada da Abdülkadir Ömür ile rekabet içerisine gireceği ifade edildi.
Forvette de Onuachu'nun Umut ve Enis'e göre bir adım önde olduğu vurgulandı.
UĞURCAN VE BARDHI DÖNDÜ
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ederken, milli takımlarda yer alan Uğurcan ile Enis Bardhi de dün kente dönerek takımla çalışmalara başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Nenad Abölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.