Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın sistem arayışı!

Bordo-mavili takımın başında 4 maçta 3 yenilgi alan Nenad Bjelica, bu sezonu geçiş dönemi olarak görüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın sistem arayışı!
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21 Mayıs 2023 11:45
Yeni sezon için çalışmalarını yürüten Hırvat teknik adam, ideal formasyonunu bulmaya çalışıyor. 

3-1 kaybettikleri Fenerbahçe deplasmanında da sahaya sürdüğü formasyonla dikkat çeken Bjelica, beklediği verimi alamadı. 

SİSTEM ARAYIŞI DEVAM EDECEK 
Hem 4'lü savunma hem de 5'li savunma arasında denemeler yapan deneyimli çalıştırıcı, kalan maçlarda da benzer bir durum sergileyecek.

Hatta Nenad Bjelica'nın yeni sezon transfer çalışmalarını da belirleyeceği ideal formasyona göre yapması bekleniyor.

Şu anda tüm kulvarlarda yarışlardan kopan Trabzonspor'da kalan 4 haftalık süreçte yeni sezon planlaması ve oyun kurgusunu tasarlayacak.
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