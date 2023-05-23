Trabzonspor'da Nenad Bjelica nefes aldı

Trabzonspor'un başında çıktığı 4 lig maçında 3 yenilgi alan Nenad Bjelica, özellikle deplasmandaki Fenerbahçe yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Kadıköy'de 3'lü savunma oynatması, yıldızları kulübede oturtması ve hamle yapmak için 2. golü beklemesi nedeniyle özellikle yerel basının tepkisini çeken Hırvat hoca, Karagümrük karşısında 4'lü savunmaya döndü. Orta sahada Siopis-Bakasetas-Abdülkadir üçlüsünü görevlendiren Bjelica, Trezeguet ve Maxi Gomez'i de bu kez 11'e koydu. Visca ise sağ kanada geçti.
Şimdi hedefi seri
Bordo-Mavililer, Karagümrük karşısında bu sezonki en rahat galibiyetlerinden birine uzanırken, Bjelica da rahat bir nefes aldı. 50 yaşındaki teknik adam, kalan 3 maçı da kazanıp, gelecek sezon öncesi kredisini iyice yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan Bjelica, Akyazı'da çıktığı 2 lig karşılaşmasında da galip gelmeyi başardı.
Kadıköy'de 3'lü savunma oynatması, yıldızları kulübede oturtması ve hamle yapmak için 2. golü beklemesi nedeniyle özellikle yerel basının tepkisini çeken Hırvat hoca, Karagümrük karşısında 4'lü savunmaya döndü. Orta sahada Siopis-Bakasetas-Abdülkadir üçlüsünü görevlendiren Bjelica, Trezeguet ve Maxi Gomez'i de bu kez 11'e koydu. Visca ise sağ kanada geçti.
Şimdi hedefi seri
Bordo-Mavililer, Karagümrük karşısında bu sezonki en rahat galibiyetlerinden birine uzanırken, Bjelica da rahat bir nefes aldı. 50 yaşındaki teknik adam, kalan 3 maçı da kazanıp, gelecek sezon öncesi kredisini iyice yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan Bjelica, Akyazı'da çıktığı 2 lig karşılaşmasında da galip gelmeyi başardı.