Trabzonspor'da Nenad Bjelica 'kanat' kararını verdi

Papara Park'ta oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi Trabzonspor'da en büyük soru işareti kanatlarda yaşanıyor.
Trezeguet'nin sakatlığı sonrası teknik heyet sıkıntıya girerken, Visca'nın iyileşmesi moralleri bir nebze olsun yükseltmişti. Karadeniz derbisinde Bjelica'nın bir kanatta Visca, diğer tarafta Tonio Teklic'i görevlendirmesi bekleniyor.
Hırvat teknik direktör, antrenmanlarda da bu şekilde denemeler yapıyor. Öte yandan bir başka yeni transfer Fountas'ın da hücum rotasyonunu güçlendirmek adına maç kadrosunda olma ihtimali var.
FORVET BİLMECESİ
Bordo-Mavililer, Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki provada tamamen taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
Bjelica, forvette ise kimi oynatacağına karar vermedi. Gomez'in gitmesinin ardından elde sadece Umut Bozok ve genç Enis Destan kalırken; Umut, Galatasaray derbisindeki performansıyla ciddi şekilde eleştirilmişti. Petkovic transferinin ise bu maça kadar yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Trezeguet'nin sakatlığı sonrası teknik heyet sıkıntıya girerken, Visca'nın iyileşmesi moralleri bir nebze olsun yükseltmişti. Karadeniz derbisinde Bjelica'nın bir kanatta Visca, diğer tarafta Tonio Teklic'i görevlendirmesi bekleniyor.
Hırvat teknik direktör, antrenmanlarda da bu şekilde denemeler yapıyor. Öte yandan bir başka yeni transfer Fountas'ın da hücum rotasyonunu güçlendirmek adına maç kadrosunda olma ihtimali var.
FORVET BİLMECESİ
Bordo-Mavililer, Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki provada tamamen taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
Bjelica, forvette ise kimi oynatacağına karar vermedi. Gomez'in gitmesinin ardından elde sadece Umut Bozok ve genç Enis Destan kalırken; Umut, Galatasaray derbisindeki performansıyla ciddi şekilde eleştirilmişti. Petkovic transferinin ise bu maça kadar yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.