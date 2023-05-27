Trabzonspor'da Nenad Bjelica hedefi belirledi

Trabzonspor, 3 günlük izin sonrası Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarına start verdi. Fırtına, Bjelica yönetimindeki antrenmanda önce salonda kuvvet çalışması yaptı ardından sahada devam etti. Kıran kırana geçen idmanın son bölümünde sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı tamamen geçen Dorukhan'ın, Giresunspor deplasmanında olmasa bile Akyazı'daki Alanya maçında kadroya girme ihtimali var.



241 günlük büyük hasret



Ligde dış sahadaki son galibiyetini 1 Ekim 2022'de Kayserispor'a karşı kazanan Trabzonspor, sonrasında oynadığı 10 maçta 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu 8 mağlubiyet de üst üste geldi. Sadece Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Trabzonspor, toplamda 241 günlük dış sahada galibiyet hasreti yaşıyor. Karadeniz ekibi, salı günü Giresun deplasmanında kötü seriye son vermek amacında. Fırtına, iç sahada ise Bjelica yönetiminde çıktığı son 2 karşılaşmayı kazandı.



İdeal 11'i kullanacak





Karagümrük galibiyetiyle rahat nefes alan Nenad Bjelica, ligde kalan son 3 haftada 4'lü savunmayla maçlara çıkacak. Oyuncuları farklı mevkilerde denemeyi bırakacak olan Hırvat çalıştırıcı, ideal 11'i kullanacak. Giresunspor, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarından 9 puan hedefleyen tecrübeli hoca, ligi olabildiğince iyi noktada tamamlamayı hedefliyor.



Taraftarın güveni





5. sıradaki Başakşehir ile arasında 2 puan fark bulunan Trabzonspor, ilk 5 potasında sezonu bitirmek amacında. Bjelica, kalan 3 maçı da kazanarak aynı zamanda camianın ve taraftarın güvenini kazanmak istiyor. Salı günü Giresun'a konuk olacak Karadeniz ekibi, sonrasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Son maç Başakşehir ile deplasmanda.



