Trabzonspor'da Nenad Bjelica hedefi belirledi

Karadeniz devinde şimdiden yeni sezon çalışmaları başlarken teknik direktör Nenad Bjelica da bu sezon için kısa vadede hedefini belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Nenad Bjelica hedefi belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2023 09:48
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 09:49

Trabzonspor, 3 günlük izin sonrası Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarına start verdi. Fırtına, Bjelica yönetimindeki antrenmanda önce salonda kuvvet çalışması yaptı ardından sahada devam etti. Kıran kırana geçen idmanın son bölümünde sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı tamamen geçen Dorukhan'ın, Giresunspor deplasmanında olmasa bile Akyazı'daki Alanya maçında kadroya girme ihtimali var.

241 günlük büyük hasret

Ligde dış sahadaki son galibiyetini 1 Ekim 2022'de Kayserispor'a karşı kazanan Trabzonspor, sonrasında oynadığı 10 maçta 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu 8 mağlubiyet de üst üste geldi. Sadece Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Trabzonspor, toplamda 241 günlük dış sahada galibiyet hasreti yaşıyor. Karadeniz ekibi, salı günü Giresun deplasmanında kötü seriye son vermek amacında. Fırtına, iç sahada ise Bjelica yönetiminde çıktığı son 2 karşılaşmayı kazandı.

İdeal 11'i kullanacak

Karagümrük galibiyetiyle rahat nefes alan Nenad Bjelica, ligde kalan son 3 haftada 4'lü savunmayla maçlara çıkacak. Oyuncuları farklı mevkilerde denemeyi bırakacak olan Hırvat çalıştırıcı, ideal 11'i kullanacak. Giresunspor, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarından 9 puan hedefleyen tecrübeli hoca, ligi olabildiğince iyi noktada tamamlamayı hedefliyor.

Taraftarın güveni

5. sıradaki Başakşehir ile arasında 2 puan fark bulunan Trabzonspor, ilk 5 potasında sezonu bitirmek amacında. Bjelica, kalan 3 maçı da kazanarak aynı zamanda camianın ve taraftarın güvenini kazanmak istiyor. Salı günü Giresun'a konuk olacak Karadeniz ekibi, sonrasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Son maç Başakşehir ile deplasmanda.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery