Trabzonspor'da Naci Ünüvar ilk 11'e

Trabzonspor'da Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçında ilk kez 11'de olan ve attığı 2 golle karşılaşmaya damga vuran Naci Ünüvar, ligde de 11'e hazırlanıyor.



Edin Visca'nın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası yeniden kanat problemi yaşayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı genç Naci'yi görevlendirecek.



Kanat bölgesinde hocanın diğer alternatifleri ise Djaniny Semedo ve Lahtimi. Avcı, kesin kararını taktik idmanlarda verecek.





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