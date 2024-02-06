Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier transferi için yazışmaları tamamlanmak üzere...
A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'i gün içerisinde Trabzon'a getirecek.
Transferin ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
BONSERVİSİNİ KENDİSİ ALACAK
Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, futbolcu Dortmnund'dan bonservisini alacak.
BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI
Meunier, bu sezon Alman deviyle 8 maçta görev yaptı.
A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'i gün içerisinde Trabzon'a getirecek.
Transferin ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
BONSERVİSİNİ KENDİSİ ALACAK
Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, futbolcu Dortmnund'dan bonservisini alacak.
BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI
Meunier, bu sezon Alman deviyle 8 maçta görev yaptı.