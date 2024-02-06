Trabzonspor'da mutlu son: Meunier

Trabzonspor prensipte anlaşmaya vardığı Borussia Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i Trabzon'a getiriyor.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da mutlu son: Meunier
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06 Şubat 2024 12:44
Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier transferi için yazışmaları tamamlanmak üzere...

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'i gün içerisinde Trabzon'a getirecek.

Transferin ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BONSERVİSİNİ KENDİSİ ALACAK

Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, futbolcu Dortmnund'dan bonservisini alacak.

BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Meunier, bu sezon Alman deviyle 8 maçta görev yaptı.

 

 

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