Trabzonspor'da mutlu son: Djaniny, imzayı atıyor!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Djaniny'nin sözleşmesini uzatıyor.
A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, 31 yaşındaki golcüyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Son 3 sezondur Trabzonspor formasını terleten Djaniny, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 11 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, 31 yaşındaki golcüyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Son 3 sezondur Trabzonspor formasını terleten Djaniny, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 11 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.