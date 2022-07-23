Trabzonspor'da mutlu son: Djaniny, imzayı atıyor!

Trabzonspor, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan tecrübeli forveti Djaniny ile 2 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da mutlu son: Djaniny, imzayı atıyor!
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23 Temmuz 2022 13:47
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Djaniny'nin sözleşmesini uzatıyor.

A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, 31 yaşındaki golcüyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Son 3 sezondur Trabzonspor formasını terleten Djaniny, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 11 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 

 

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