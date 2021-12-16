Trabzonspor'da müthiş 3'lü yine ayrı kaldı

Trabzonspor'un en önemli 3 kozu Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme, yine ayrı kaldı.Bu 3 yıldız, en son 8. haftadaki Kayserispor maçında 45 dakikadan fazla birlikte sahada yer almışlardı. Ardından önce Hamsik sakatlandı. O döndükten sonra Bakasetas takımdan ayrı kaldı.Geçen hafta Antalya deplasmanında 3 oyuncu da 11'de yer almış fakat bu kez Nwakaeme sakatlığı nedeniyle erken çıkmak zorunda kalmıştı. Nwakaeme, devreye kadar 3 maçta oynamayacak.