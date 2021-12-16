Trabzonspor'da müthiş 3'lü yine ayrı kaldı

Trabzonspor'un en önemli 3 kozu Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme, yine birlikte forma giyemeyecek.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da müthiş 3'lü yine ayrı kaldı
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16 Aralık 2021 11:09
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor'un en önemli 3 kozu Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme, yine ayrı kaldı.

Bu 3 yıldız, en son 8. haftadaki Kayserispor maçında 45 dakikadan fazla birlikte sahada yer almışlardı. Ardından önce Hamsik sakatlandı. O döndükten sonra Bakasetas takımdan ayrı kaldı.

Geçen hafta Antalya deplasmanında 3 oyuncu da 11'de yer almış fakat bu kez Nwakaeme sakatlığı nedeniyle erken çıkmak zorunda kalmıştı. Nwakaeme, devreye kadar 3 maçta oynamayacak. 

 

 

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