Trabzonspor'da Muhammet Demir sürprizi

Bir dönem Trabzonspor formasını giyen Muhammet Demir'in adı, tekrar bordo-mavili takımla anılmaya başladı.



Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, transfer komitesi ile yaptığı son toplantıda, "Öncelikli bölgemizin dışında bir de yerli forvet alabilirsek iyi olur. Muhammet Demir'i beğeniyorum" dediği ifade edildi.



29 yaşındaki Muhammed Demir dün Gaziantep FK'nın Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçta takımının ikinci gölünü attı. Deneyimli isim 71'inci dakikada sakatlanarak yerine Oğuz'a bıraktı.





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