Trabzonspor'da Muhammet Demir sürprizi

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un transferde gündeme Muhammet Demir'i aldığı iddia edildi.

Abone Ol
Trabzonspor'da Muhammet Demir sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2022 13:01
Bir dönem Trabzonspor formasını giyen Muhammet Demir'in adı, tekrar bordo-mavili takımla anılmaya başladı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, transfer komitesi ile yaptığı son toplantıda, "Öncelikli bölgemizin dışında bir de yerli forvet alabilirsek iyi olur. Muhammet Demir'i beğeniyorum" dediği ifade edildi.

29 yaşındaki Muhammed Demir dün Gaziantep FK'nın Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçta takımının ikinci gölünü attı. Deneyimli isim 71'inci dakikada sakatlanarak yerine Oğuz'a bıraktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.