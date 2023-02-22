Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin şu anda tek gündemi... Trabzonspor böyle bir ortamda Basel ile evinde ilk maçı oynamış ve 1-0'lık skorla avantajı cebine koymuştu.



Karadeniz temsilcisinin kaptanı Uğurcan Çakır, rövanş mücadelesi öncesinde takım arkadaşlarıyla sık sık toplantı yapıyor. 26 yaşındaki eldiven "Zor zamanlar geçiriyoruz. Böyle bir durumdayken sahaya çıkıp işimizi yapmak da kolay değil. Ancak biz kazanarak vatandaşlarımıza bir nebze de olsa moral vermeliyiz. Rövanş maçında yine elimizden geleni yapalım ve tüm Türkiye'yi sevindirelim" dedi.



Yerli ve yabancı takımdan tüm oyuncular da tur yemini etti.





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