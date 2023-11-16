Trabzonspor'da Mislav Orsic geri sayımda

Trabzonspor'un sezon başı kampında çapraz bağları kopan yeni transfer Mislav Orsic, rehabilitasyon sürecine devam ediyor.
Beklenenden hızlı şekilde toparlanmaya başlayan Hırvat yıldız, Aralık ayında Trabzon'da olacak ve detaylı testlerin ardından sahalara dönüş tarihi netleşecek.
Sezonun ikinci yarısında formasını kavuşması beklenen Orsic'in, yabancı kontenjanı nedeniyle dondurulan lisansı da aktifleştirilecek.
Beklenenden hızlı şekilde toparlanmaya başlayan Hırvat yıldız, Aralık ayında Trabzon'da olacak ve detaylı testlerin ardından sahalara dönüş tarihi netleşecek.
Sezonun ikinci yarısında formasını kavuşması beklenen Orsic'in, yabancı kontenjanı nedeniyle dondurulan lisansı da aktifleştirilecek.
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