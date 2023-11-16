Trabzonspor'da Mislav Orsic geri sayımda

Trabzonspor'un sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mislav Orsic, sezon başında yaşadığı şanssız sakatlığın ardından beklenenden hızlı şekilde sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Mislav Orsic geri sayımda
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16 Kasım 2023 13:03
Trabzonspor'un sezon başı kampında çapraz bağları kopan yeni transfer Mislav Orsic, rehabilitasyon sürecine devam ediyor.

Beklenenden hızlı şekilde toparlanmaya başlayan Hırvat yıldız, Aralık ayında Trabzon'da olacak ve detaylı testlerin ardından sahalara dönüş tarihi netleşecek.

Sezonun ikinci yarısında formasını kavuşması beklenen Orsic'in, yabancı kontenjanı nedeniyle dondurulan lisansı da aktifleştirilecek.

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