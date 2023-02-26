Trabzonspor'da mevkiler yine karıştı!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncuların bölgelerini değiştirmeye devam ediyor. Basel karşısında sağ bek Peres kulübede kalırken, stoper Bartra onun yerine oynadı. Sol bekte ise sağ ayaklı Larsen sahadaydı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da mevkiler yine karıştı!
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26 Şubat 2023 13:30
Trabzonspor'un Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattığı maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi şaşkınlık yaşattı. Bir süre önce "Her oyuncuyu kendi mevkiinde oynatacağız" diyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, Basel karşısında kendisiyle çelişti.

Deneyimli teknik adam, sağ bek Bruno Peres'i kulübede oturturken, mevkidaşı Larsen'i sol bekte kullandı. Sağ bekte ise stoper Bartra görev yaptı.

Edin Visca'nın sakatlığı sonrası sağ kanatta bu sezon bir türlü aradığı ismi bulamayan ve Abdülkadir Ömür'e görev veren tecrübeli hoca, "Bu durum Ömür'ün performansının geriye gitmesine neden oldu" itirafında bulunmuştu. Ancak Avcı, Basel maçında yine sağ kanatta Abdülkadir ile maça başladı.

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