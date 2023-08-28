Trabzonspor'da Mendy transferi bitiyor

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası transferde hızını artıran Trabzonspor yönetimi, bir süredir peşinde olduğu Batista Mendy'yi bitirme noktasına getirdi.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da alınmasına onay verdiği 23 yaşındaki ön libero için Angers ile her konuda anlaşma sağlandı.
Fransız ekibi 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus bedeline ikna edildi. Bordo-mavililer şimdi genç futbolcu ile son görüşmelerini yapıyor. Oldukça sıcak bir tavır içinde olduğu öğrenilen Fransız orta sahanın transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da alınmasına onay verdiği 23 yaşındaki ön libero için Angers ile her konuda anlaşma sağlandı.
Fransız ekibi 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus bedeline ikna edildi. Bordo-mavililer şimdi genç futbolcu ile son görüşmelerini yapıyor. Oldukça sıcak bir tavır içinde olduğu öğrenilen Fransız orta sahanın transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.