Trabzonspor'da Mendy transferi bitiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Angers ile Batista Mendy transferi için anlaşma sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Mendy transferi bitiyor
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28 Ağustos 2023 13:16
Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası transferde hızını artıran Trabzonspor yönetimi, bir süredir peşinde olduğu Batista Mendy'yi bitirme noktasına getirdi. 

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da alınmasına onay verdiği 23 yaşındaki ön libero için Angers ile her konuda anlaşma sağlandı. 



Fransız ekibi 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus bedeline ikna edildi. Bordo-mavililer şimdi genç futbolcu ile son görüşmelerini yapıyor. Oldukça sıcak bir tavır içinde olduğu öğrenilen Fransız orta sahanın transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

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