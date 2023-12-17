Trabzonspor'da Mendy stoperde kalıcı oluyor

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçında stoperde sahaya çıkan Batista Mendy, İstanbulspor karşısında da aynı bölgede olacak.
23 yaşındaki Fransız oyuncunun oyun kurma becerileri ve ayağına hakim olması nedeniyle stoperdeki performansından memnun olan Abdullah Avcı, Mendy'ye yine aynı bölgede forma verecek.
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mendy, şu ana kadar bordo-mavili forma altında 10 maçta sahaya çıktı.
23 yaşındaki Fransız oyuncunun oyun kurma becerileri ve ayağına hakim olması nedeniyle stoperdeki performansından memnun olan Abdullah Avcı, Mendy'ye yine aynı bölgede forma verecek.
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mendy, şu ana kadar bordo-mavili forma altında 10 maçta sahaya çıktı.