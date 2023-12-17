Trabzonspor'da Mendy stoperde kalıcı oluyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçının ardından İstanbulspor karşısında da Batista Mendy'ye savunmada görev verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Mendy stoperde kalıcı oluyor
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17 Aralık 2023 11:39
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçında stoperde sahaya çıkan Batista Mendy, İstanbulspor karşısında da aynı bölgede olacak.

23 yaşındaki Fransız oyuncunun oyun kurma becerileri ve ayağına hakim olması nedeniyle stoperdeki performansından memnun olan Abdullah Avcı, Mendy'ye yine aynı bölgede forma verecek.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mendy, şu ana kadar bordo-mavili forma altında 10 maçta sahaya çıktı.

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