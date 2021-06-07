Trabzonspor'da Meling olmazsa rota Saracchi

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek sezon için yeni sol bek istedi. Trabzonspor yönetimi bu talebin ardından harekete geçerken, 1. sıraya Birger Meling'i aldı. Bu operasyonun sonuçlanamaması halinde Trabzonspor, transferde ibreyi Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Marcelo Saracchi'ye çevirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Meling olmazsa rota Saracchi
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07 Haziran 2021 11:52
Marlon büyük umutlarla geldiği Trabzonspor'da bekleneni veremeyince opsiyonu kullanılmamıştı. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı sol beke mutlak takviye isterken alabilecekleri isimleri yönetime iletmişti. İlk sırada Fransa'da küme düşen Nimes'den Birger Meling var. Ancak Fransız ekibi henüz ikna edilemedi. Fırtına teklifini yeniledi fakat fazla da vakit kaybetmek istemiyor.

26 yaşındaki oyuncu için olumlu yanıt gelmezse rota Galatasaray'da kiralık forma giyen Marcelo Saracchi olacak. Uruguaylı sol bek için Alexander Sörloth transferinden sıcak ilişkiler kurulan RB Leipzig ile temasa geçilecek.

SIK SIK SAKATLANIYOR

Marcelo Saracchi, Abdullah Avcı'nın beğendiği bir isim ancak Galatasaray'da oynarken çabuk sakatlanması da düşündürmüyor değil. 23 yaşındaki futbolcu, Cimbom'da 1.5 sezonda 17 maç kaçırmıştı. Uruguaylı oyuncu, transferi öncesinde detaylı bir sağlık taramasından geçirilecek.


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