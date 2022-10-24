Trabzonspor'da mecburi sol bek: Yusuf

Trabzonspor'da

bu sezon en fazla forma giyen isimlerden biri olan Eren Elmalı'nın zorlu Konyaspor deplasmanı öncesi kart cezalısı durumuna düşmesi teknik heyeti zora soktu.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçında kaleci

Uğurcan

Çakır

'dan sonra iki Türk ismi daha sahaya sürme mecburiyeti var.



Avcı'nın Konya karşılaşması öncesi Yusuf Erdoğan'ı sol bekte denemesi,

Hüseyin Türk

men'e

de sağ bek için

yeniden hazır olması

konusunda

telkinlerde bulunması bekleniyor.

