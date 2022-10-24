Trabzonspor'da mecburi sol bek: Yusuf

Trabzonspor'da bu sezon en fazla forma giyen isimlerden biri olan Eren Elmalı'nın zorlu Konyaspor deplasmanı öncesi kart cezalısı durumuna düşmesi teknik heyeti zora soktu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçında kaleci Uğurcan Çakır'dan sonra iki Türk ismi daha sahaya sürme mecburiyeti var.
Avcı'nın Konya karşılaşması öncesi Yusuf Erdoğan'ı sol bekte denemesi, Hüseyin Türkmen'e de sağ bek için yeniden hazır olması konusunda telkinlerde bulunması bekleniyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçında kaleci Uğurcan Çakır'dan sonra iki Türk ismi daha sahaya sürme mecburiyeti var.
Avcı'nın Konya karşılaşması öncesi Yusuf Erdoğan'ı sol bekte denemesi, Hüseyin Türkmen'e de sağ bek için yeniden hazır olması konusunda telkinlerde bulunması bekleniyor.
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