Trabzonspor'da Maxi Gomez tepki çekiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçında, 3. mağlubiyetini Sivas deplasmanında alırken, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra sahada adeta yokları oynadı. Düşük performansta kalan futbolcuların başında ise takıma sezon başında büyük umutlarla dahil olan Maxi Gomez yer aldı.



Süper Lig'de 22 maçta şans bulan tecrübeli golcü 5 kez rakip ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı. Gomez son dönemde ise adeta kayıplara karıştı. Ligdeki son 11 mücadelede sadece 2 kez ağları havalandırabilen bordo-mavili forvet Sivas karşısında da sahada varlığıyla yokluğu birdi.



BJELICA 45 DAKİKA OYNATTI



Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica da bu etkisizliği gördü ve onu ikinci 45 dakikada kulübeye çekti. Bordo-mavili takımın teknik patronunun yedeklere bakıldığında onun ayarında bir forveti bulunmamasına rağmen böyle bir değişikliğe gitmesi o anda şaşkınlıkla karşılanırken, tecrübeli forvetin sınıfta kalan istatistiklerine bakıldığında normal olduğu anlaşıldı.



Bir türlü sezon başından itibaren ne Gomez'den ne Umut Bozok'tan beklenen katkıyı alamayan Fırtına'da Nenad Bjelica'nın hafta içinde oyuncularıyla bir toplantı yapıp son durumları hakkında ekstra bilgi alacağı öğrenildi.







