Trabzonspor'da Maxi Gomez krizi kapıda!

İsteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Maxi Gomez'in Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Maxi Gomez krizi kapıda!
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14 Ağustos 2023 12:23
Sezonun ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde sürpriz şekilde yedek kalan, oyuna girdikten sonra ise isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Maxi Gomez'in Trabzonspor'dan ayrılmak istediği belirtildi.

Uruguaylı forvetin bu talebini yönetime ilettiği öne sürülürken, şimdi nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

Geçen sezon bonservisine 3 milyon Euro ödenen Gomez konusunda haftalardır teklif beklenirken, henüz ciddileşmiş bir görüşme yok.

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