Trabzonspor'da Maxi Gomez krizi kapıda!

Sezonun ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde sürpriz şekilde yedek kalan, oyuna girdikten sonra ise isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Maxi Gomez'in Trabzonspor'dan ayrılmak istediği belirtildi.
Uruguaylı forvetin bu talebini yönetime ilettiği öne sürülürken, şimdi nasıl bir yol izleneceği merak konusu.
Geçen sezon bonservisine 3 milyon Euro ödenen Gomez konusunda haftalardır teklif beklenirken, henüz ciddileşmiş bir görüşme yok.
Uruguaylı forvetin bu talebini yönetime ilettiği öne sürülürken, şimdi nasıl bir yol izleneceği merak konusu.
Geçen sezon bonservisine 3 milyon Euro ödenen Gomez konusunda haftalardır teklif beklenirken, henüz ciddileşmiş bir görüşme yok.