Trabzonspor'da Maxi Gomez geri dönüyor!

Trabzonspor'un golcü ismi Maxi Gomez, Konyaspor maçında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Maxi Gomez geri dönüyor!
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06 Kasım 2022 10:40
Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ndeki kart cezası nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Maxi Gomez, ligde formasına kavuşuyor.

Monaco maçında yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı kart nedeniyle Avrupa arenasındaki kritik süreçte takımını yalnız bırakan Uruguaylı forvet, Konyaspor karşısında göstereceği performansla kendisini affettirmek istiyor.

Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı'nın yerine ilk 11'de Gomez'le maça başlayacak. Hafif sakatlığı bulunan Umut Bozok'un ise kulübede olacağı ve skorun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacağı öğrenildi. Avcı'nın hücum hattındaki bir diğer kozu da Djaniny Semedo.

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